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AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 22:18 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı!

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İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen salgınla mücadele toplantısında salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirildiğini aktardı.
Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürü ve saha koordinatörlerinin katıldığını belirterek, "Salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacaklar ele alındı." ifadesini kullandı.

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