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İstanbul'da koronavirüs salgınında son durum

#Koronavirüs#Salgın#Aşı

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı son 24 saatte bin 772 olurken, 11 kişi hayatını kaybetti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise salgında son durum hakkında CNN TÜRK'te konuştu.

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Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, bin 772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise kentteki son durum hakkında CNN TÜRK'te güzel gelişmeleri aktarırken, ''Hastanelerimizde yoğunluk azalmış durumda, salgının başından beri en düşük vaka sayıları görülüyor. Bayramı bayram gibi kutlayacağız. Kovid artık çok az sayıda görülen bir hastalık. Gündemden çıkmasını önemli görüyoruz. Maske kullanım alışkanlığı oluştu. Hastanelerde maske takılıyor. Sağlık sistemi olarak Türkiye kovid mücadelesinde dünyada en iyi sınav veren ülkelerden biri oldu.'' ifadlerini kullandı.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Memişoğlu kişisel tedbirler vurgu yaparken, ''Hem bedenimiz bakacağız hem tedbirimizi elden bırakmayacağız. Soğuk algınlığı gibi belirtiler varsa insanımızın kendisini izole etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Maske kişisel tercih olarak kullanılmalı. Kişisel tedbirler başarımızın yoluydu. Hastalanmadan önce sağlığımızın kıymetini toplum olarak öğrendiğimizi düşünüyorum. Salgında en uyumlu grup 65 yaş üstüydü. Kalabalık içinde maske takmayı öneriyoruz, açık havaya çıktıklarında rahat olabilirler.'' şeklinde konuştu.

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'İYİLEŞEN SAYILARI, YENİ VAKALARIN ÜZERİNDE'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Covid-19 verilerinin tutulduğu sistemler arasında, 14 Nisandan beri yaşanan senkronizasyon hatası, AKTİF VAKA SAYISININ matematiksel olarak mümkün olmayacak şekilde eksiye düşmesi sonucu fark edilmiştir. Problem çözülmüştür. Toplam aktif vaka sayısı 17.259 dur."

İyileşen sayıları, yeni vakaların üzerinde. Aktif vaka sayısı düşüyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz. Durumu daha "ağır" ve Covid-19’la savaşta bizi başarısız gösterecek bilgi kırıntılarına bile maalesef hastalık derecesinde takıntılı olanlara da şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Koronavirüs#Salgın#Aşı

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