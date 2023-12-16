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İstanbul'da korkunç olay: Oğlunu öldürdü, anne-babasını yaraladı

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#Cinayet#İstanbul#Avcılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 11:07

Avcılar'da oğlunu öldüren saldırgan babası ile annesini yaraladıktan sonra kaçtı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve hareket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

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Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti. Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı. Ali Güneş kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 

İstanbulda korkunç olay: Oğlunu öldürdü, anne-babasını yaraladı



Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.

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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve hareket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

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#Cinayet#İstanbul#Avcılar

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