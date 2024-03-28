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İstanbul'da korkunç olay! Kırmızı ışıkta duran araca kurşun yağmuru: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ümraniye#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 09:07

Ümraniye'de, kırmızı ışıkta duran otomobile uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çok sayıda merminin isabet ettiği otomobildeki 2 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Olay, saat 02.30 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy istikametine seyir halinde bulunan 34 KH 5727 plakalı otomobil, trafik ışıklarında yanan kırmızı ışıkta durduğu sırada plakası henüz öğrenilemeyen başka bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.

İstanbulda korkunç olay Kırmızı ışıkta duran araca kurşun yağmuru: 2 yaralı

Saldırı sonucu 1'i ağır 2 kişi yararlanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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İstanbulda korkunç olay Kırmızı ışıkta duran araca kurşun yağmuru: 2 yaralı

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda çevrede çok sayıda kovan ve uzun namlulu silaha ait olduğu sanılan bir parça bulundu. Ayrıca saldırı sırasında seken mermiler, çevrede park halindeki araçlara da isabet etti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbulda korkunç olay Kırmızı ışıkta duran araca kurşun yağmuru: 2 yaralı

 

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#İstanbul#Ümraniye#Silahlı Saldırı

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