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İstanbul'da korkunç olay! İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

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#İstanbul#Kağıthane#İstanbul Haberleri
İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 13:54

İstanbul Kağıthane’de iki genç, kiralık bir otomobilin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, cenazeler inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde yolda yürüyen vatandaşlar park halindeki bir otomobilin içerisinde iki gencin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde durduğunu gördü.

İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede başlarından vurulan gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

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BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR

Gençlerin akrabaları ile mahallelinin olay yerinde toplanması üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla cenazeleri araçla birlikte çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürdü.

İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

Burada olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında iki gencin cansız bedenleri cenaze aracıyla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

Ölü bulunan gençlerin Halil Kış (32) ve Reşhat Serhat Urun (33) olduğu belirlendi. Polis yaptığı incelemede dışarıdan mermi girişi olmadığını, olayın araç içerisinde gerçekleştiğini tespit etti. Urun'un vücuduna ayrıca 3 kurşun isabet ettiği Kış'ın vücuduna da ayrıca bir kurşun daha isabet ettiği tespit edildi. Tabancanın araçta bulunduğu öğrenildi.

İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

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Halil Kış’ın cebinden ise bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

İstanbulda korkunç olay İki genç kiralık otomobilde ölü bulundu

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#İstanbul#Kağıthane#İstanbul Haberleri

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