İstanbul'da korkunç olay! Ev arkadaşını öldürüp kaçmak için taksiciyi rehin aldı

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Olay, saat 02.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesi Tuğrul Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında oturan Sıtkı Sümeli (44)'nin yanına bir hafta önce gelen ev sahibinin oğlu İsmail S. 'babamla tartıştım seninle kalabilir miyim' dedi. Sümeli'nin kabul etmesi üzerine İsmail S. evde kalmaya başladı. İkili arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

KAFASINDAN BIÇAKLADI

İsmail S., Sıtkı Sümeli'yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Bina sakinleri duydukları sesler üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sümeli'nin kanlar içinde yerde yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucu Sümeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerden sonra ölen kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

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Saldırgan olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri çalışma başlattı. Kaçtığı güzergahta taksi değiştirerek ilerlediği öğrenilen katil zanlısı, son bindiği taksinin plakasının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı. Müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek istediği yere gitmesini söyleyen saldırgan, polis ekipleri tarafından Fatih Ayvansaray Caddesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.