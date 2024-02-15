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İstanbul'da korkunç kaza! Cip karşı şeride geçip ticari araca çarptı: 1 ölü

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#İstanbul#Kartal#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 16:03

Kartal'da, direksiyon hakimiyetini kaybeden cip sürücüsü, karşı şeride geçerek hafif ticari araca çarptı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti.

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Kaza saat 13.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 JU 207 plakalı cipiyle seyir halindeki Enis D., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı şeride geçti. Cip, karşı yönde ilerleyen Ayhan Yaprak yönetimindeki 50 ED 439 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İstanbulda korkunç kaza Cip karşı şeride geçip ticari araca çarptı: 1 ölü

Ayhan Yaprak, kazanın ardından aracında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı.

İstanbulda korkunç kaza Cip karşı şeride geçip ticari araca çarptı: 1 ölü

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Cip sürücüsü Enis D. kazayı yara almadan atlatırken Ayhan Yaprak, kazada ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Yaprak'ın yakınları cip sürücüsü Enis D.'nin yakınlarıyla tartıştı. Enis D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İstanbulda korkunç kaza Cip karşı şeride geçip ticari araca çarptı: 1 ölü

Kazayı gören bir kişi, "Arkadaşa ilk yardımı ettik ama elimizden bir şey gelmedi. Kaza nasıl oldu hiç bilmiyorum. Dükkandan gördüm koşup geldim. Ama hiçbir şey görmedim. Karşı şeride geçtiğini söylüyorlar." dedi. 

İstanbulda korkunç kaza Cip karşı şeride geçip ticari araca çarptı: 1 ölü

İstanbulda korkunç kaza Cip karşı şeride geçip ticari araca çarptı: 1 ölü

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#İstanbul#Kartal#Kaza

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