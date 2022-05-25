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İstanbul’da korkunç cinayet: Kalbinden vurularak öldürüldü

#Cinayet#Kağıthane#Nurullah Bozkurt
İstanbul’da korkunç cinayet: Kalbinden vurularak öldürüldü

Kağıthane’de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 22 yaşındaki bir genç kalbinden vurularak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, olaya müdahale etmek isteyen bekçilere de ateş eden saldırgan ayağından vurularak etkisiz hale getirildikten sonra gözaltına alındı.

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Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Yunus Ç., Nurullah Bozkurt (22) ve Emirhan K. (23) cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Taraflar arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda karıştı.

SİLAHLI KAVGADA GENÇ KALBİNDEN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Birbirine giren şahıslar, bir süre sonra yanlarında bulunan tabanca ile karşılıklı ateş etmeye başladı. Bu sırada Nurullah Bozkurt kalbinden vurularak ağır yaralı bir şekilde yola düştü. Silah seslerinin kesildiği anda, arkadaşları ve çevrede bulunan vatandaşlar Bozkurt’u caddede bulunan bir araçla özel bir hastaneye götürdü. Nurullah Bozkurt hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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İstanbul’da korkunç cinayet: Kalbinden vurularak öldürüldü



BEKÇİLERE DE ATEŞ EDEN ŞAHIS VURULARAK YAKALANDI

Olay esnasında sesleri duyarak olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, olaya müdahale etmek istedi. Bu sırada Yunus Ç. isimli şahıs, bekçilere de ateş etmeye başladı. Bu sırada bekçiler karşılık vererek Yunus Ç.’yi ayağından vurup önce etkisiz hale getirdi ardından da yakalayarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yunus Ç., “kasten öldürme”, “görevli memura mukavemet” ve “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olaydan sonra kaçan Emirhan K.‘yı yakalama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

CİNAYET ANLARI KAMERADA

Kağıthane’de yaşanan silahlı kavga anları ve çevrede yaşanan panik halleri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların arasında yaşanan silahlı kavga anları ve vurulan şahsın yere düştükten sonra kaçışmaların yaşandığı, olay yerine gelen bekçilerin ise bir kişiyi gözaltına aldığı görülüyor.

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#Cinayet#Kağıthane#Nurullah Bozkurt

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