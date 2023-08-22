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İstanbul'da korku dolu anlar! Sokak köpekleri kadınlara saldırdı

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#İstanbul#Sokak Köpekleri#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 13:59

İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kadınlar sokak köpeği saldırısına uğradı

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Eyüpsultan’da sürü halinde gezen başıboş sokak köpekleri mahalle sakinlerine saldırdı. Sokakta yürürken bir anda saldırıya uğrayan bir kadın, köpekler tarafından ısırılarak yaralandı. Bir diğer kadın ise, saldıran köpeklere karşı kendisini elindeki poşetle savunarak kurtuldu. Mahallelinin yaşadıkları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Eyüpsultan Göktürk’te önceki ay meydana gelen olayda, mahallelinin başı uzun süredir başıboş gezen köpeklerle dertteydi. Sürü halinde gezen köpekler, sokakta tek başına yürüyen Nihal A. isimli bir kadına bir anda saldırdı. Saldırının ardından ısırılan talihsiz kadın, yaralanarak hastaneye gitti.

İstanbulda korku dolu anlar Sokak köpekleri kadınlara saldırdı

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SÜRÜ HALİNDE KADINLARA SALDIRDILAR

Bir diğer mahalle sakini ise sürü halinde üzerine koşan köpeklere, elindeki poşetle karşılık verdi. Poşet sayesinde ısırılmaktan kurtulan vatandaş, ardından yolunu değiştirmek zorunda kaldı. Mahallelinin aylardır yaşadığı panik ve korku anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbulda korku dolu anlar Sokak köpekleri kadınlara saldırdı

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#İstanbul#Sokak Köpekleri#Saldırı

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