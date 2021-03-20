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Ali AKSOYER/İSTANBUL - Murat DELİKLİTAŞ -Cemil ÖZDEMİR / İstanbul, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu! Yine aynı görüntü... Akın ettiler

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Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmenin üçüncü hafta sonunda da İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor. İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk öğle saatlerinden itibaren arttı. İstanbul'da saat 15.30 itibarıyla trafik yoğunluğu da yüzde 65 olarak kaydedildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bir süredir sadece pazar günü devam ediyor. Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu. Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu Yine aynı görüntü... Akın ettiler

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 15.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu Yine aynı görüntü... Akın ettiler

EMİNÖNÜ'NDE YOĞUNLUK

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı üçüncü cumartesi günü, Eminönü'ndeki yoğunluk öğle saatlerinden itibaren başladı. Bölgedeki otoparklarda yer kalmazken, Eminönü meydanı ve çevresinde yoğunluk oluştu. Feribot iskelesi önünde zaman zaman kuyruklar oluşurken gemiler gün boyu karşılıklı araç ve yolcu taşıdı.

İstanbulda kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu Yine aynı görüntü... Akın ettiler

Karaköy Meydanı'nda gün boyu araç ve yaya yoğunluğu oluştu. Sürücüler, Karaköy meydanında dakikalarca araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı. Galata Köprüsü'nde de gün boyu yaya ve araç trafiği vardı. Köprüde, Taksim istikametine trafik zaman zaman durdu. Galata köprüsü her cumartesi olduğu gibi balık tutanlarla doldu.

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