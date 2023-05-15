İstanbul’da kıran kırana yarış

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Türkiye’nin en büyük şehri demokrasi bayramında sandıklara koştu. 11 milyon 403 bin 811 kayıtlı seçmenin bulunduğu İstanbul’da 30 bin 803 sandıkta oy kullanıldı. 2018 seçimlerinde katılımın yüzde 88.1 olduğu şehirde bu kez de 87.98 katılım oranı yakalandı. Muhalefetin uzun yıllar sonra yenilenen büyükşehir ara seçiminde önde bitirmeyi başardığı İstanbul’da, cumhurbaşkanlığı seçiminde kıran kırana bir yarış sürdü. Milletvekilliği seçiminde ise saat 24.00 itibarıyla sandıkların yüzde 77.8’i açıldı ve Cumhur İttifakı oyların yüzde 46.88’ini aldı.

KILIÇDAROĞLU OYLARI ARTIRDI

2018 seçimlerinde AK Parti adayı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yüzde 50 ile 4 milyon 575 bin 201 oy almayı başarmıştı. Dün saat 24.00 itibarıyla ise Erdoğan istanbul’da oyların yüzde 47.3’ünü almayı başardı. CHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal KILIÇDAROĞLU ise saat 24.00 itibarıyla oyların yüzde 48.1’ini almayı başardı. 2018 seçimlerinde CHP adayı Muharrem İnce 3 milyon 372 bin 112 oyla seçimleri 36.8 oy oranı ile kapatmıştı. Aynı seçimlerde diğer adaylardan Meral Akşener yüzde 4.74 ve Selahattin Demirtaş yüzde 7.20 oy oranı yakalamayı başarmıştı.

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VEKİLDE CUMHUR ÖNDE

Milletvekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı’nın yarışı önde götürdüğü gözlendi. Saat 24.00 itibarıyla İstanbul’da sandıkların yüzde 77.8’i açıldı. Bu açılan sandıklarda Cumhur İttifakı’nın yüzde 46.83 ile önde gittiği görüldü. AK Parti 36.52 oy oranı ile 42 milletvekilliği alırken MHP yüzde 6.19 ile 5 milletvekilliğine ulaştı. Yeniden Refah Partisi ise yüzde 3.3 ile 3 milletvekilliği kazandı. CHP ise aynı saat itibarıyla yüzde 27.95 oy oranında 30 milletvekilliği yakalarken İYİ Parti yüzde 8.22 ile 8 vekillik kazandı. Millet İttifakı bu sonuçlarla yüzde 36.18’i buldu. 2018 seçimlerinde Millet İttifakı yüzde 35.9 oy oranını yakalamıştı.

KALELERİNDE OYLAR YÜKSEK

2018’de İstanbul’da Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Bayrampaşa, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Zeytinburnu, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Göngören, Küçükçekmece’yi AK Parti kazanırken; Silivri, Bakırköy, Adalar, Kadıköy, Maltepe, Beşiktaş ve Şişli’de CHP ipi göğüslemişti. Recep Tayyip Erdoğan 27, Muharrem İnce ise 12 ilçede seçimi önde tamamlamıştı.

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YÜZDE 60’I AŞTI

2023’de ise dün saat 22.30 sıralarında İstanbul ilçelerinde sandıkların yüzde 48.63’ü açıldı. Cumhur İttifakı 26 ilçede önde giderken, Millet İttifakı 13 ilçede önde göründü. Buna göre AK Parti; Beykoz, Şile, Üsküdar, Pendik, Ümraniye, Sultanbeyli, Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Kağıthane, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören, Arnavutköy, Başakyehir, Esenyurt’ta önde giderken, CHP ise Adalar, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Avcılar ve Beylikdüzü’nde önde gidiyor. AK Parti Arnavutköy, Esenler, Sultanbeyli’de yüzde 60’ın üzerine çıktı. CHP ise Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy’de yüzde 60’ın üzerine çıktı.