İstanbul’da kayıtsız Suriyelilere süre doldu

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İstanbul Valiliği, deprem bölgesi hariç, diğer illerde kayıtlı Suriyelilere geri dönmeleri için 24 Eylül’e kadar süre tanımıştı. Sürenin sona ermesinin ardından İstanbul’daki denetimler daha da sıklaştırıldı. İkameti başka ilde olmasına rağmen İstanbul’da yakalananlarla ilgili yaptırımlar da ortaya çıktı. Denetimlerde yakalanan İl Göç İdaresi’ne götürülecek.



GİTMEYENE SİSTEM KAPANDI

Veri sistemindeki hakları kısıtlanacak. Yani sağlık, eğitim gibi devletin verdiği hizmetleri kullanamayacak. Sistemi kullanabilmesi için kayıtlı olduğu ildeki İl Göç İdaresi’ne gitmesi gerekecek. İkinci yakalamada haklarından mahrum kalacak.

3 AYDA 32 BİN 500 SINIR DIŞI

Son 3 ayda kaçak göçmenlere yönelik 1285 operasyon yapılırken, yakalanan 75 bin 442 kaçak göçmenden 32 bin 563’ü sınır dışı edilmişti. 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da ise göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 194 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 284 kişi gözaltına alındı. 36’sı tutuklandı, 19’u hakkında ise adli kontrol uygulandı