×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da kayıtsız Suriyelilere süre doldu

Güncelleme Tarihi:

#Istanbul#Suriyeli#İl Göç İdaresi
İstanbul’da kayıtsız Suriyelilere süre doldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 07:00

Başka illerde kayıtlı olmalarına rağmen İstanbul’da yaşayan Suriyeli sığınmacılara geri dönmeleri için tanınan süre sona erdi.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği, deprem bölgesi hariç, diğer illerde kayıtlı Suriyelilere geri dönmeleri için 24 Eylül’e kadar süre tanımıştı. Sürenin sona ermesinin ardından İstanbul’daki denetimler daha da sıklaştırıldı. İkameti başka ilde olmasına rağmen İstanbul’da yakalananlarla ilgili yaptırımlar da ortaya çıktı. Denetimlerde yakalanan İl Göç İdaresi’ne götürülecek.

GİTMEYENE SİSTEM KAPANDI

Veri sistemindeki hakları kısıtlanacak. Yani sağlık, eğitim gibi devletin verdiği hizmetleri kullanamayacak. Sistemi kullanabilmesi için kayıtlı olduğu ildeki İl Göç İdaresi’ne gitmesi gerekecek. İkinci yakalamada haklarından mahrum kalacak.

3 AYDA 32 BİN 500 SINIR DIŞI

Son 3 ayda kaçak göçmenlere yönelik 1285 operasyon yapılırken, yakalanan 75 bin 442 kaçak göçmenden 32 bin 563’ü sınır dışı edilmişti. 1 Haziran-1 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da ise göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 194 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 284 kişi gözaltına alındı. 36’sı tutuklandı, 19’u hakkında ise adli kontrol uygulandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Suriyeli#İl Göç İdaresi

BAKMADAN GEÇME!