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İstanbul'da kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen'den kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 09:43

Son günlerde yurdun geniş kesiminde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise megakentte hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek kar yağışı için tahminini paylaştı.

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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından Türkiye sağanak yağışların etkisi altına girdi. Birçok ilde fırtına ve yağmur olumsuz durumlara yol açmıştı. Peki İstanbul'da son günlerde etkili olan sağanak ne kadar sürecek, kar yağışı görülecek mi? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı.

Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklıklar ortalamada.

Bugün Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Adana, Maraş, Osmaniye, Kilis, Antep ile İstanbul, Kocaeli, Yalova'da kuvvetli yağış etkili olabilir.

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Yağış batı ve iç bölgelerde cuma cumartesi de devam edecek. Doğuda pazartesiye kadar devam edecek. Hafta sonu sıcaklık düşüyor. Istan bulda 7 derece olur. Yağış yapan sistem Akdeniz üzerinden geldiği için kar yok. Hafta sonu Trakya ve doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur yapar.

İstanbul'da bugün hava iç açıcı değil. Sis pus kirleticiler ile de karışmış. Yağış aralıklı devam ediyor, gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor ve havayı temizler. 13 derece. Yarın 10, cumartesi 7, Pazar 8 derece. Kar yok.

İstanbulda kar yağacak mı Prof. Dr. Orhan Şenden kuvvetli yağış uyarısı: Sıcaklıklarda sert düşüş olacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Orhan Şen

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