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Haber Giriş: 24.03.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

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İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili oldu. İstanbul'da kar yağışı aralıklı olarak lapa lapa yağdı ve sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü. Peki soğuk ve karlı hava ne kadar sürecek? İşte bu sorunun yanıtı...

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı başta İstanbul ve Ankara olmak üzere çok sayıda kentte etkili oldu. Kar yağışının ardından soğuk havaların ne kadar süreceği merak ediliyor. Meteoroloji'nin verilerine göre kuvvetli soğuk ve kar yağışı Türkiye genelinde 2 gün daha etkili olacak.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

İstanbul'da ise gece saatlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara Bölgesi genelinde bugün ve yarın karla karışık yağmur ve kar yağışları etkisini sürdürecek. Cuma günüyse yağışlar yağmura dönecek.

İstanbulda yoğun kar yağışı Bir anda bastırdı
İstanbul'da yoğun kar yağışı! Bir anda bastırdı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki kar yağışları da yarın hafifleyecek.

SEL, HORTUM, YILDIRIM'A DİKKAT

Akdeniz ve Güneydoğu'da etkili olan sağanaklar sürüyor. Şiddetli sağanaklar nedeniyle iki bölgede de sel, yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışlar kar şeklinde olurken kıyı kesimlerde yağmur etkili olacak.

AKOMdan İstanbul için uyarı Sibiryadan geliyor
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Sibirya'dan geliyor

ÇIĞ RİSKİ

Doğu Karadeniz'in yaylaları ve Doğu Anadolu'ya gece yeniden kar geliyor. Eski karın üzerine yağacak yeni karla bölgedeki çığ riski artacak.

İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporu...

İstanbulda kar devam edecek mi Meteorolojiden son dakika hava durumu raporu

 

 

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