×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da kan donduran kadın cinayeti! Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Sultangazi#Pınar Bektaş
İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2023 09:37

Korkunç olay İstanbul Sultangazi’de yaşandı. 42 yaşındaki Pınar Bektaş, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşi Tuncay Sağ tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olay sonrası Sağ, polis merkezine giderek teslim oldu. Bektaş'ın yardım çığlığıyla eve giren komşular, 7 yaşındaki kız çocuğunu odada saklanırken buldu.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Gazi Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Sağ, çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Pınar Bektaş’ın evine gitti. Ardından Sağ ve Bektaş arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında arbede yaşandı.

İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı

Tuncay Sağ, teyzesinin kızı da olan Bektaş’ı mutfaktan aldığı bıçakla önce boğazını kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Saldırgan evden çıktıktan sonra 3 çocuk annesi Pınar Bektaş, eline aldığı bir bardağı pencereden dışarı atarak çevredekilerden yardım istedi. 

Haberin Devamı

İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı

7 YAŞINDAKİ KIZI ODADA SAKLANDI 

Yardım çığlığını ve aşağı düşen cam parçalarını gören komşular, yukarı çıktılarında Pınar Bektaş’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Ardından diğer odaları da kontrol eden komşuları, Bektaş’ın 7 yaşındaki kızının bir odada saklandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı

Adrese gelen sağlık ekipleri, Pınar Bektaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı

Cenaze evden çıkarıldığı sırada Pınar Bektaş'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Tuncay Sağ'ın ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, kızlarının sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, annesinin doğum gününü kutladığı görüldü.

Haberin Devamı

İstanbulda kan donduran kadın cinayeti Eski eşini vahşice öldürdü, 7 yaşındaki kızı odaya saklandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Sultangazi#Pınar Bektaş

BAKMADAN GEÇME!