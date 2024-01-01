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İstanbul’da kameralı takip

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Yılbaşı Kutlamaları#Mobese
İstanbul’da kameralı takip
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2024 07:00

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı kutlamalarında asayişi sağlamak için kent genelinde 2 bin 500 noktayı 15 bin kamera ile izledi.

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YENİ yıl kutlamalarının yapıldığı Taksim Meydanı ve çevresine, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkı’na konuşlandırılan mobil KGYS aracından Taksim, kameralarla takip edildi. Gece boyunca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ağırlıklı olmak üzere 2 bin 500 nokta, 15 bin kamera ile izlendi. Şüpheli görülen kişiler ve olaylar, sahada bulunan ekiplere iletilerek anında müdahale edildi. Beyoğlu’nda İstiklal Caddesi’nde ise alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de görevlendirildi. 

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Yılbaşı Kutlamaları#Mobese

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