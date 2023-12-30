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İstanbul'da kalaşnikoflu çatışma! Sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra ağır yaralandı

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#İstanbul#Sultangazi#Hastane
İstanbulda kalaşnikoflu çatışma Sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 20:39

İstanbul Sultangazi'de otomobille seyir halindeki 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Çatışmada 2 kişi yaralanırken caddedeki evler, araçlar ve iş yerlerine de kurşun isabet etti. Çatışma sırasında sokaktan geçen 15 yaşındaki Büşra P. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobille seyir halinde olan 2 grup uzun namlulu silahlarla çatıştı. Güpegündüz sokak sokak süren çatışmada şüpheliler otomobillerini bırakıp kaçtı. Çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin saldırıya karışan şüpheli, diğerinin ise sokaktan geçmekte olan 15 yaşındaki Büşra P. olduğu belirtildi.

KURŞUNLAR FARKLI YERLERE İSABET ETTİ

Şüpheli hafif yaralanırken, ağır yaralı olan Büşra P.'nin ameliyata alındığı öğrenildi. Otomobillerde yapılan aramalarda kalaşnikof ve tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar 2 eve, sokakta bulunan caminin çay ocağına ve park halindeki araçlara isabet etti.  Ekipler olay yerinde yaptıkları incelemede onlarca boş kovan bulurken, konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU

Olayı gören mahalle sakini Yusuf Açıkgöz, "İki otomobil 100 metre aşağıda birbirlerine sıktı. Bir an da elektrik patlaması gibi bir ses duyduk. Burada biraz kesildi sesler, 20 metre ileride tekrardan başladı ama bu sefer birilerine sıkarak değil de rastgele ateş ederek devam ettiler"  dedi.  

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#İstanbul#Sultangazi#Hastane

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