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Adem VAROL / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

İstanbul'da kahvehaneye baskında ilginç anlar! Polis ceza yazarken, 'Cezayı kim ödesin?' oyunu oynadılar

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İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehaneye yapılan baskında ilginç anlar yaşandı. Baskında polis ekipleri ceza yazarken kendilerine sıra gelmesini bekleyen 4 kişi, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen cumartesi günü polis, Kağıthane'de kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye baskın düzenleyen polis, daha sonra içerde bulunanlara ceza kesmeye başladı.

POLİS CEZA YAZARKEN 'CEZAYI KİM ÖDEYECEK?' OYUNU

O sırada işlem için kendilerine sıra gelmelerini bekleyen bir grup, cezayı kimin ödeyeceğini belirlemek için oyun oynamaya devam etti. Oynayanlardan biri sosyal medya paylaşımında, "Cezayı ödetmek için oynamaya devam" yazdı. Paylaşımın bir süre sonra silindiği görüldü.

Baskın anları kahvehanedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı, içeride bulunan diğer kişilerin rahat tavırları dikkat çekti.

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