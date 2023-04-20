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İstanbul'da kadınların gizlice görüntüsünü çekip paylaşan şüpheli yakalandı

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#İstanbul#Cinsel Taciz#Gözaltı
İstanbulda kadınların gizlice görüntüsünü çekip paylaşan şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 15:44

İstanbul'da cep telefonuyla gizlice çektiği kadınların görüntülerini sosyal medyada paylaştığı belirlenen Pakistanlı İ.A. yakalandı. İ.A., "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında sosyal medya uygulaması Twitter'da bir hesapta paylaşılan görüntüler incelemeye aldı.

Görüntülerdeki kadınların cep telefonuyla gizlice görüntülendiği tespit edildi. Videoda ayrıca polis araçlarının da görüntülerinin yer aldığı belirlendi. İncelemeler sonucu paylaşımda yer alan videonun TikTok isimli sosyal medya platformunda bir kullanıcı tarafından yayınlandığı anlaşıldı.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Söz konusu TikTok hesabı incelemeye alınmış ve benzeri birçok videonun paylaşıldığı görülmüştür. Hesabın kullanıcısı üzerine yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin Pakistan uyruklu İ.A. olduğu tespit edildi.

Bayrampaşa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, "Özel Hayatın Gizliliği İhlali" ve "Cinsel Taciz" suçlarından adli işlem yapılarak sınır dışı edildi.

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#İstanbul#Cinsel Taciz#Gözaltı

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