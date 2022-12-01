İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 17 gözaltı

Haberin Devamı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün mamullerini ülkeye yasa dışı yollardan getirip piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli 2 ilde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 5 milyon lira olduğu değerlendirilen 81 bin 844 puro, 11 bin 53 paket kaçak sigara, 335 bin 700 kaçak sigara nargile makinesi, 214 kilo 850 gram sigara tütünü, 4 bin 212 paket elektronik sigara tütünü, 92 kilogram pipo tütünü, sigara kağıtları, boş puro kutuları ile kaçak etiketler ele geçirildi.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 kişi serbest bırakıldı.