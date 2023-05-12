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İstanbul’da kaçak tütün operasyonu: 1 ton 450 kilo ele geçirildi

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#İSTANBUL#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Polis
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 10:44

İSTANBUL'da kaçak tütün ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 ton 450 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığı yapanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Eyüpsultan ve Pendik'te kaçak tütün, sigara filtreleri gibi ülkede satışı yasak olan maddelerin nakliye araçlarıyla farklı illere sevk edildiğini tespit etti.

Eyüpsultan'da bir depoya ve Pendik'te bir araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adres ve araçlarda yapılan aramalarda 1 milyon 950 bin adet boş makaron, 1 ton 450 kilogram kaçak sigara tütünü, 3 milyon 87 bin 360 sigara filtresi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken biri hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. (DHA)

 

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#İSTANBUL#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Polis

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