İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu: 15 milyon TL değerinde

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Zeytinburnu'nda bulunan bir adreste ekipler, yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ilaçların piyasaya sürülüp haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese 13 Kasım günü operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, F.M.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 15 milyon lira olan 4 bin 284 kutu ilaç ve 124 şişe ilaç ele geçirilirken şüpheli şahsın ayrıca sahte reçete düzenlediği de belirlendi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsa, "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan hakkında adli işlem başlatıldı.