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İstanbul'da kaçak alkol imalathanesine baskın

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kaçak İçki
İstanbulda kaçak alkol imalathanesine baskın
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 09:36

İstanbul Eyüpsultan'da kaçak alkol imalathanesine düzenlenen baskında 3 bin 700 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 kişi de suçüstü yakalandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, restoranlara satışı yapıldığı belirlenen sahte alkolün üretici, dağıtıcı ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 2 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; sahte alkol imalatı yapan suç örgütü yapılanması deşifre edildi.

KAÇAK ALKOL İMALATHANESİNE BASKIN

Eyüpsultan'da kaçak imalathane kurarak sahte alkol imal eden şahısları suçüstü yakalamak için belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; sahte bandrollü 1 bin 500 litre rakı, 1 bin 200 litre viski ve bin litre votka olmak üzere toplam 3700 litre sahte içki, bin 500 litre etil alkol, 4 bin adet sahte bandrol ile 5 bin adet şişe kapağı ele geçirilirken 4 şahıs da suçüstü yakalandı.

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Gözaltına alınan Z.Y., A.Y., I.M. ve H.N. isimli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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#İstanbul#Eyüpsultan#Kaçak İçki

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