İstanbul'da jandarmadan 2,5 tonluk sahte içki baskını

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, O.K. adlı kişinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, Arnavutköy'de sahte içki sevkiyatı yapılan bir depoya baskın düzenledi.



Depoda yapılan aramalarda sadece yetkili kurumlarda bulunan "Bandrollü Ürün İzleme Cihazı" (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen, sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte rakı ele geçirildi.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi O.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

JANDARMA UYARDI



Jandarma, vatandaşlara içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenmesi, bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları uyarısında bulundu.