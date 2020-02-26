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Müge YARIMBATMAN - Özgür KUMANOVALI /İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

İstanbul'da intihar eden ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda

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İstanbul'da intihar eden ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda
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İstanbul Sarıyer'de kendilerine ait lüks bir villada intihar eden ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu Ali Murat Armağan, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı. Öte yandan, Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını arayarak, “Babacığım seni çok seviyorum.” dedikten sonra dedesine ait tabancayla hayatına son verdiği ortaya çıktı.

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  • Ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda
  • Ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda
  • Ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda
  • Ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih Camii'de düzenlenen cenaze törenine Armağan'ın ailesi, yakınları, arkadaşları ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

Armağan'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

“BABACIĞIM SENİ ÇOK SEVİYORUM”

Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerindeki işadamı Ali Armağan’a ait lüks villadan önceki gün öğle saatlerinde silah sesi gelmesi üzerine komşuları polisi aramıştı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Ali Armağan’ın 14 yaşındaki oğlu A.M.A’nın başına ateş ederek hayatına son verdiği belirlendi. Yanında dedesine ait tabanca bulunan A.M.A, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polisin yaptığı araştırmaya göre, anne ve babası boşanmış olan A.M.A, yaklaşık 20 gündür babasının yanında kalıyordu. Psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen A.M.A’nın intihar etmeden önce babasını telefonla arayarak, bir süre sohbet ettiği ve telefonu kapatmadan önce, “Babacığım seni çok seviyorum.” diyerek telefonu kapattığı ve bu görüşmeden kısa süre sonra intihar ettiği belirlendi.

İstanbulda intihar eden ünlü iş adamının oğluna gözyaşlarıyla veda






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