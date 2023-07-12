×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da inşaat temeli kazılırken hasar gören bina boşaltıldı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Belediyesi#Fatih#Zabıta
İstanbulda inşaat temeli kazılırken hasar gören bina boşaltıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 05:18

İstanbul Fatih'te inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında, alanın yanındaki apartmanda maddi hasar oluştu. Tedbir amaçlı bina sakinleri tahliye edilirken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi Kürkçübaşı Çeşmesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat alanında kazı çalışmaları yapıldığı sırada alanın yanında bulunan apartmanda maddi hasar oluştu. Apartmanın içinde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih Belediyesi'ne ait kamyonlar ise inşaat alanını önlem amaçlı molozlarla doldurdu. Sokakta kalan vatandaşlar yetkililerden çözüm beklerken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbulda inşaat temeli kazılırken hasar gören bina boşaltıldı

Binada yaşayan vatandaşlardan Nubar Tavşancı, "Binanın bodrum katı benim evimdi. Yan binada çalışma yaptıkları sırada bizim binaya zarar verdiler. İnsanlar sokakta kalmış. Evi olanlar gittiler. Binayı tahliye ettiler. Çalışmalara devam ediyor. Biz de bekliyoruz" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Belediyesi#Fatih#Zabıta

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık
Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü