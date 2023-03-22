Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Teravih Namazı#Ramazan Ayı
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 23:03

İstanbul'da ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Yağan yağmura rağmen vatandaşlar camilere akın etti.

Haberin Devamı

İstanbul'da yatsı ezanın okunmasının ardından vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının ilk teravih namazını Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen kimi vatandaşlar ailesiyle camiye gelirken, kimi vatandaşlar ise ilk defa Çamlıca Camii'ne geldiğini belirtti.

Ayasofya Camii'nde namaz kılmak isteyen vatandaşlar sıraya girdi. Yağmurlu havaya rağmen Eyüp Sultan Camii de ilk teravihte cemaatin akınına uğradı. Ramazana özel asılan 'Namaz kalbin huzurudur' mahyası çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Taksim Camii'nde de yılın ilk teravih namazı kılındı. 

Namazını Çamlıca Camii'nde kılmak için gelen bir vatandaş, "Ramazanımız mübarek olsun, hayırlı uğurlu olsun. Allah mübarek eylesin. İlk Teravihimiz koştur koştur geliyoruz yetişmeye çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar tüm İslam alemine tüm insanlara" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Teravih Namazı#Ramazan Ayı

BAKMADAN GEÇME!

Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları