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DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 10:28,Son Güncelleme:

İstanbul'da ilginç görüntü... Boş arazide tıraş...

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İstanbul Sultangazi'de bir kişi yasak olmasına rağmen boş alanda tıraş yaptı.

Dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonları tedbir kapsamında kapatıldı. İş yerlerinin kapanmasının ardından Türkiye'de birçok ilde bazı berberler yasak olmasına rağmen evlerde, çatılarda ve sokakta tıraş yapmaya devam ediyor.

İstanbulda ilginç görüntü... Boş arazide tıraş...

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde çekilen görüntülerde berber olduğu belirtilen bir kişi, boş bir arazide bir kişiyi tıraş etti.

İstanbulda ilginç görüntü... Boş arazide tıraş...

Tıraş olan kişinin, tıraş sonrası aynaya bakarak saçını kontrol ettiği de görüntülere yansıyor.

 

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