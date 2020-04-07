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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İstanbul’da iki polisevi sağlıkçılara açıldı

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İstanbul’da iki polisevi sağlıkçılara açıldı
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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile en ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına sosyal tesislerini açtı.

Zeytinburnu’ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) ve Baltalimanı Polisevi Sosyal Tesisleri’nde 96 sağlık çalışanı kalmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan uygulama yeni başvuru yapan sağlık çalışanlarının da kayıtlarının alınarak odalara yerleştirilmeye devam edildiği bildirildi. Yetkililer her odaya bir kişinin yerleştirildiğini söyledi.

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