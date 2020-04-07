İstanbul’da iki polisevi sağlıkçılara açıldı

Zeytinburnu’ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi (PEKOM) ve Baltalimanı Polisevi Sosyal Tesisleri’nde 96 sağlık çalışanı kalmaya başladı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla başlatılan uygulama yeni başvuru yapan sağlık çalışanlarının da kayıtlarının alınarak odalara yerleştirilmeye devam edildiği bildirildi. Yetkililer her odaya bir kişinin yerleştirildiğini söyledi.