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İstanbul'da iki ayda 17 bin 258 kaçak sınır dışı

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#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya#Göçmen
İstanbulda iki ayda 17 bin 258 kaçak sınır dışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 372 organizatörün tutuklandığını ve 17 bin 258 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, “Son 60 günde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı. Bu şahısların 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin, 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor" dedi. 

İstanbulda iki ayda 17 bin 258 kaçak sınır dışı

Ali Yerlikaya

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#Bakan Yerlikaya#Ali Yerlikaya#Göçmen

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