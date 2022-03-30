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İstanbul'da iftar çadırı kurulacak mı sorusu, Ramazan ayının maneviyatını hissetmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, İstanbul'da iftar çadırı kurulacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

İSTANBUL'DA İFTAR ÇADIRI KURULACAK MI?

Pandemi sonrası Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurdu. Bin kişilik çadır, Ramazan ayı boyunca vatandaşı iftarda buluştururken gerçekleştirecek tasavvuf müziği, Karagöz Hacivat oyunu gibi etkinliklerle eski Ramazan aylarına duyulan özlem giderilecek.



Güngörende Belediye Başkanı Bünyamin Demirin talimatlarıyla Ramazan ayı hazırlıkları başladı. İzzet Begoviç Parkında bugün, Ramazan çadırı kuruldu. Pandemi sonrası vatandaşlara ilk defa toplu iftar yemeği vereceklerini belirten belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü Nazenin Demir, 30 gün boyunca hizmette olacağız. Sadece çadırın içinde değil, parkta da misafirlerimizi ağırlayacağız. İftar ve sahur hizmetlerimiz olacak. Buraya gelemeyen ailelere de yemek ulaştıracağız açıklamasını yaptı.

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Diğer ilçelerden iftar çadırı duyuruları gelmesi halinde haberimize eklenecektir.