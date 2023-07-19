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Olay 16 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Ä°stiklal Mahallesi Lokman Hekim Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, iÃ§indeki yolcusuyla seyir halindeki taksinin motor bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

DumanÄ± fark eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve yanÄ±ndaki yolcu, otomobilden Ã§Ä±karak Ã§evredeki vatandaÅŸlardan yardÄ±m istedi. VatandaÅŸlarÄ±n ihbar Ã¼zerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yerek alevler yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Zaman zaman yaÅŸanan patlama sesi Ã§evrede kÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸe neden oldu. VatandaÅŸlarÄ±n yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pleriyle mÃ¼dahalesi ve itfaiyenin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ã–len ya da yaralanmanÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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