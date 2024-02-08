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İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Araçlar didik didik arandı

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Huzur Uygulaması#Fatih
İstanbulda Huzur uygulaması: Araçlar didik didik arandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 23:04

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sırasında araçlar didik didik aranırken, sürücülerin de belgeleri kontrol edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Uygulamalar sırasında “Amarok” isimli narkotik köpeği de araçlardaki aramaya yardım etti.

İstanbulda Huzur uygulaması: Araçlar didik didik arandı

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#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Huzur Uygulaması#Fatih

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