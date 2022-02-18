İstanbul'da hırsız kâbusu: 3 kere aracıma, 3 kere evime girdiler

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Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Hare Sokak'ta oturan Muzaffer Toyic'in evine 3 kere girmeye çalışırken, 3 kere camını kırdıkları otomobilinin 1 kere de 28 bin 500 liralık gösterge ekranını çaldılar. Otomobilin alarmının devreye girmesiyle de 2 defa hırsızlıkları teşebbüste kaldı. Toyic'in iddiasına göre, hırsızların komşusunun da evine girip, 11 bin lira çaldı. Sokakta 1 sene içinde çok fazla hırsızlık yaşandığını ileri süren Toyic, yetkililerden yardım istedi.

"1 SENEDE 3 KERE ARABAMA 3 KERE EVİME GİRDİLER"



Muzaffer Toyic, "Yaklaşık bir senedir 3 kere arabamıza girdiler. 3 kere de evimize girdiler. 6 ay önce arabamıza girdiklerinde sol taraftan camı kırıp, içeri girip, hayalet ekranı söküp aldılar. Kişisel eşyalarımı da çaldılar. O zaman alarm taktırmamıştım. Alarm taktırınca tekrar geldiler, sağ camı patlattılar. Geçen cumartesi günü de tekrardan sol camı patlattılar. Hayalet ekran o zaman 28 bin 500 liraydı, camla birlikte toplam 40-50 bin liraya yakın zarar verdi aracıma. Alarmı taktırınca camları patlattılar onları kasko yaptı. Camı patlatıyorlar alarm ötünce kaçıyorlar" dedi.

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"EŞİM ÇIĞLIK ATINCA KAÇIYORLAR"



Muzaffer Toyic "1 kişi buradan atlıyor, 2 kişi burada bekliyor. Atlayan kişi kapıyı açıyor, gelip evi gözetliyor. 2'si gelip kapıyı zorluyor. Eşim çıkıyor yabancı birisi olduğunu fark edince, çığlığı basıyor. Eşim çığlık atınca hırsızlar kaçıyor. Kaçarken silahını tutarak kaçıyor. 21.00 sularında oluyor bu. Bu 3. girişleri, gelip zorluyorlar ama bir şey çalamıyorlar. Komşular olarak herkes ayaklandı" diye konuştu.

"KIZIM KORKUSUNDAN BİZİM ARAMIZDA UYUYOR"



Özlem Toyic ise "Akşam 21.00 sıralarında, evde oturuyordum. Kapıdan ses gelince kalktım geldim. Baktım kapının önünde bir karartı. Ben kapıyı açsam direkt içeri dalacaklar. Ben öyle görünce çığlığı bastım. Onlar kaçmışlar o sırada. Kızım korkusundan kaç gecedir aramızda uyuyor" dedi.

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HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA



Sokakta farklı zamanlarda gerçekleşen hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. İlk görüntüde, hırsızların, Toyiç'in otomobilinin camını kırarak hayalet ekranı çaldığı, daha sonra silahla kaçtıkları anlar yer alıyor. Başka güne ait görüntüde hırsızların Toyic'in bahçesine girerek kapıyı zorladığı anlar bulunuyor. Bir diğer görüntü de ise sokaktaki başka bir evden pantolon çalınması, 2 sokak ileride pantolonun içindeki paraların sayılması kameraya yansıyor.