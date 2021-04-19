İstanbul'da her iki köprüde trafik yoğunluğu

İstanbul'da sabah saatlerinde mesai giden vatandaşlar, sadece köprü girişlerinde oluşan trafikle karşılaştı. Şehrin genelinde ana arterlerde dikkat çeken bir trafik oluşmazken, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine köprü girişlerinde trafik oluştu. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafiğin saat 08.55'te yüzde 36 olduğu görüldü.

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