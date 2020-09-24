Son dakika... İstanbul'da hastanede dehşet anları! Copla camları kırdı, polise saldırdı

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Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde ailesi ile tartışma yaşayarak evde sinir krizi geçiren E.Ç sağlık ekipleri tarafından hastaneye getirildi. Burada gece boyunca tedavi altına alınan genç kadın, taburcu olmasının ardından bir anda etrafa saldırmaya başladı.

Polis odasına giren E.Ç. dolapları karıştırdı ve hastane polislerine saldırarak orada bulunan copla polis odasının camlarını kırmaya başladı. Genç kadın etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan E.Ç çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının hastaneyi birbirine katma anları güvenlik kamerasına yansıdı.