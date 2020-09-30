İstanbul'da hafriyat kamyonlarına denetim!

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 14.30-17.30 saatleri arasında Kemerburgaz-Arnavutköy yolunda yapılan uygulamada, 82 hafriyat kamyonunu denetlendi.



Denetimler kapsamında, "farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak" suçundan 5 sürücüye 2 bin 525 lira, "tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak"tan bir sürücüye 505 lira, "araç muayenesini yaptırmamak"tan 6 sürücüye 1728 lira, "verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamak"tan 5 sürücüye 2 bin 990 lira, "dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak"tan bir sürücüye 498 lira, "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 3 sürücüye 864 lira, "trafikte makas atmak"tan bir sürücüye 1228 lira, "uyarılara uymamak"tan 4 sürücüye 1152 lira, "radara yakalanmak"tan 4 sürücüye 1152 lira para cezası uygulandı.



"Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek"ten 4 sürücüye 528 lira, "yasak park yapmak"tan bir sürüceye 132 lira, "yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek"ten 13 sürücüye 3 bin 575 lira ve "seyir halinde telefon kullanmak"tan 2 sürücüye 576 lira para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 50 sürücüye toplamda 17 bin 453 lira para ceza uygulandı.