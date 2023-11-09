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İstanbul'da güzellik merkezlerine baskın: 2 gözaltı

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#İstanbul#Güzellik Merkezi#Botoks
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 12:25

İstanbul'da yasadışı yollarla temin ettikleri dolgu ve botoks ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satmaya hazırlanan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dolgu ve botoks malzemesi ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan temin ettikleri botoks ve dolgu ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satıp hem kamu zararına sebep olan hem de halk sağlığını riske atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbulda güzellik merkezlerine baskın: 2 gözaltı

Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Ekipler, kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanılan maddi değeri yüksek ilaçların şüpheliler tarafından kaçak yollarla yurt dışından kentte getirilip 2 ayrı depoda saklandığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

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İstanbulda güzellik merkezlerine baskın: 2 gözaltı

Adreslerde yapılan aramalarda ise 15 bin 159 dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan malzemeler, bin 407 tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı, 206 botoks cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbulda güzellik merkezlerine baskın: 2 gözaltı

İstanbulda güzellik merkezlerine baskın: 2 gözaltı

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#İstanbul#Güzellik Merkezi#Botoks

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