İstanbul'da güzellik merkezlerine baskın: 2 gözaltı

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollardan temin ettikleri botoks ve dolgu ilaçlarını el altından güzellik merkezlerine satıp hem kamu zararına sebep olan hem de halk sağlığını riske atan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Ekipler, kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde kullanılan maddi değeri yüksek ilaçların şüpheliler tarafından kaçak yollarla yurt dışından kentte getirilip 2 ayrı depoda saklandığını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

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Adreslerde yapılan aramalarda ise 15 bin 159 dolgu malzemesi ile işlem sırasında kullanılan malzemeler, bin 407 tıbbi cihaz, 154 botoks ilacı, 206 botoks cihazı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.