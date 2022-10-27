İstanbul'da gemi manzarası! Bölgedeki yoğunluk havadan görüntülendi

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Aralarında icralık olan, şirketler ile anlaşmasını yenilemediği için kullanılmayan gemiler İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar’a kadar demirlemiş bir şekilde bekliyor. Her geçen gün artan sayıları nedeniyle Yeşilköy’e kadar uzanan gemi park yoğunluğu artık Avcılar sahillerine kadar ulaşıyor.
Yaklaşık 200 geminin demirlediği alanlarda sahilden ufuk çizgisini görmek neredeyse imkansız hale geliyor. Daha önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu. Bu gemilerin enkazlarını kaldırmak ise yıllar süren çalışmalar gerektirdi.