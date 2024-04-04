İstanbul’da gece kulübündeki yangında ölen 2 kişi toprağa verildi

Haberin Devamı

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak’taki bir gece kulübünde önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır’ın cenazesi, memleketi Erzincan’a getirildi. Çağlayan beldesi Mertekli köyünde oturan Mehmet ve Yadigar Çayır çiftinin 3 oğlundan ortancası olan Binali Çayır için öğlende cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çayır, köy mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Aynı yangında yaşamını yitiren evli ve 3 çocuk babası Atanur Aladağ (43) da Kars'ın Selim ilçesine bağlı Gelinalan köyünde öğlende defnedildi. Aladağ'ın 20 yıl önce göç ettiği, İstanbul'da bir lokantada aşçı olarak çalıştığı öğrenildi.