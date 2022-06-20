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İstanbul'da gasbettikleri kamyonetin şoförünü yolda bıraktılar

#İstanbul#Polis#Hırsızlık

İSTANBUL'da gasbettikleri araçla mağazalardan hırsızlık yapan ve park halindeki otomobilleri çalan 4 kişi operasyonla yakalandı. Esenyurt'ta mal indirmek için kamyonetin kasasına binen sürücüyle birlikte gasbedildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gasbettikleri araçla market, mağaza ve büfelerden hırsızlık yapan çeteye operasyon düzenledi. 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. 18 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı 8 adrese yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan Görüntülerde şüphelilerin anahtarı üzerinde bulunan aracın şoför koltuğuna binerek hareket ettikleri, kamyonetin kasasındaki sürücüsünün içerde kaldığı görüldü. Bir kaç kilometre ilerledikten sonra kamyoneti durdurdukları görülen şüphelilerin kasada kalan kişiyi silah tehdidi ile aşağı indirdikleri ve hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

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Gasbettikleri araçla gittikleri bir başka mağazada ise kapıyı kırarak içeri giren hırsızların vitrinde bulunan eşyaları torbalara yükledikten sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. 17 ayrı suçtan işlem yapılan Baran Y.(20), Ömer Y.(22), Adem E.(24) Azat Z.(21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul#Polis#Hırsızlık

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