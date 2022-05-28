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İstanbul'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

#Istanbul#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı
İstanbulda fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul'da yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri organize şekilde fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteyi tespit etti. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından çete üyelerinin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdıkları vurgulandı.

20 Mayıs'ta sabah saat 05.00 sıralarında Maltepe, Kadıköy, Ataşehir, Sancaktepe ve Ümraniye'de 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda fuhuş çetesi üyesi 6 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 4 mağdur kadın ise kurtarıldı.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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#Istanbul#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı

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