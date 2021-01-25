İstanbul'da fırtına! Dev dalgalar oluştu...

Silivri'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına ve yağmur nedeniyle sahil boyunda yer yer su birikintileri ve boyu 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dalgaların etkisiyle bir balıkçı teknesi batarken, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ayrıca yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL'DA DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. Ayrıca, 17.00'de yapılması planlanan Yenikapı-Yalova ile 17.45'te planlanan Yalova-Yenikapı karşılıklı dış hat seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şehir Hatları A.Ş'nin de Kadıköy-Karaköy-Eminönü seferleri, Kadıköy-Beşiktaş seferleri ve 17.30 Kabataş-Karaköy-Bostancı seferleri yapılamayacak.