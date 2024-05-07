İstanbul ve İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 57 gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. Örgütün farklı illerden İstanbul’a üniversite okumak için gelen öğrencilere, daha önce örgütle irtibatı tespit edilemediği için kaydı olmayan örgüt mensubu ailelerin ev kiraladığı tespit edildi. Yurt dışında bulunan örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt üyesinin, evlerin eşya, kira ve günlük giderlerinin yanı sıra maddi ihtiyaçlarını karşıladığı, evlerin örgütsel faaliyetlerini denetlendiği belirlendi.

Üniversite öğrencileri haricinde güncel öğrenci yapılanması kapsamında lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere de yine örgüt sorumlusu tarafından görevlendirilen örgüt üyesi tarafından FETÖ Silahlı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında işlem gören kişilerin evlerinde sohbet düzenlendiği öğrenildi.

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ÖĞRENCİ YAPILANMASINDA FAALİYET GÖSTEREN 38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmanın devamında örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen örgüt mensuplarına bağlılıklarını artırmak için organizasyonlar düzenledikleri de tespit edildi. Savcılıkça yapılan teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul genelinde örgüt mensubu ve öğrenci evleriyle ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrencilerden sorumlu olan toplamda 24 şüpheli belirlendi.

Teknik takibin devamında öğrencileri örgütsel faaliyetlere yönlendiren ve güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüten 21 şüpheli ile birlikte toplamda 40 şüpheli tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 40 şüphelinin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38 şüpheli yakalandı.

İZMİR MERKEZLİ 11 İLDE FETÖ OPERASYONU; 19 GÖZALTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 üsteğmen ve 4 astsubay, 16 darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1 aktif polis memurunun bulunduğu bildirildi. Şüphelilere yönelik, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, MİT Başkanlığı desteği ile 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)