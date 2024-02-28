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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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#FETÖ#Operasyon#İstanbul
İstanbulda FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 08:07

İstanbul'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Milli İstihbarat Teşkilatı ile ortak yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; İstanbul'da faaliyet gösteren Gaybubet Evlerine yönelik ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişilere yönelik İstanbul'da 12 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında; aralarında kamu kurumlarından ihraç personeller ile ve haklarında aranma kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olanların da bulunduğu toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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#FETÖ#Operasyon#İstanbul

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