İstanbul'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli yakalandı
İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Ocak'ta terör örgütü FETÖ'ye yönelik 14 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdikleri operasyonda aralarında aktif polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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