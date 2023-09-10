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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı

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#İstanbul#Arnavutköy#Trafik Kazası
İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 14:44

Arnavutköy’de seyir halindeki tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada, tankerin kupası yerinden koparak devrildi. Tanker sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasını sağladı. Kaza sonrası sürücünün tankerden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldığı anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

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Kaza sabah saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte seyir halindeki tankerin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı

Trafikteki araçlara çarpmamak için manevra yapan tanker sürücüsü, yoldan savrularak önce kaldırıma çarptı.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı

Kaldırıma çıkan tankerin kupası çarpmanın etkisiyle yerinden koparak devrildi. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı

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Kazayı yara almadan atlatan sürücünün araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaza sonrası Arnavutköy Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken tankerin devrilen kupası, vinç yardımıyla kaldırıldı.

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı

İstanbulda facianın eşiğinden dönüldü: Kaza yapan tanker kaldırıma çıktı

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#İstanbul#Arnavutköy#Trafik Kazası

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