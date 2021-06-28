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Gündem
Mustafa ESEN-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 28.06.2021 - 08:12 | Son Güncelleme:

İstanbul'da erken saatlerde trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

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İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

İstanbulda erken saatlerde trafik yoğunluğu Durma noktasına geldi

Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu. 

Son hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK 

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü. 

İstanbulda erken saatlerde trafik yoğunluğu Durma noktasına geldi

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