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Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

İstanbul'da Elmalı Barajı yine yeşile büründü

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İstanbul'da Elmalı Barajı yine yeşile büründü
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İstanbul'un barajlarında su seviyeleri her geçen gün azalırken, bu durumdan nasibini alan Elmalı barajında suyun bir kısmı yeşil renge büründü. 

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 38.60 olarak ölçüldü. Bir çok barajda su seviyelerinde hızlı kayıplar yaşanırken, Anadolu yakasının önemli barajlarından Elmalı Barajı da bu durumdan nasibini aldı. İSKİverilerine göre Elmalı barajındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 32.53 olarak ölçüldü. Baraj gölünün su tahliye kapaklarının bulunduğu bölgedeki alanda ise suyun rengi yeşile döndü.

KAZANDERE BARAJININ SADECE YÜZDE 6.74 DOLU

İstanbul'da bugün yapılan ölçümlere göre en düşük doluluk oranı yüzde 6.74 ile Kazandere barajında bulunuyor. Doluluk oranı en fazla olan baraj ise yüzde 70.60 ile Darlık Barajı. Sonbahar aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi nedeniyle İstanbul'un barajlarında su seviyeleri düşmeye devam ediyor.

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