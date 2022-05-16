İstanbul'da düzenlenen operasyonda 6 milyon değerinde sahte alkol ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Bayrampaşa, Esenyurt ve Güngören ilçelerinde depo görünümlü adreslerde sahte alkol ile temizlik malzemeleri üretildiği ve bu ürünlerin piyasaya sürülmek üzere Antalya'ya sevk edileceği bilgisini aldı.

Ekipler, 4 Mayıs'ta Çarşamba günü 3 ilçede tespit ettikleri farklı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında depo görünümlü imalathanelerde 18 ton 475 litre etil alkol, 2 damıtma kazanı, 1 alkolmetre, 3 plastik boş tank, bin 35 plastik bidon, 4 dalgıç pompa motoru, 4 fan ve 1 sıvı tabancası ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 6 milyon olduğu öğrenildi. Depo sahiplerinin, alkol üretmek için hazırladıkları tesis dikkat çekti.



Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.